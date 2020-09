Elezioni 2020 – Pietracupa – Camillo Santilli riconfermato: terzo mandato consecutivo

Pietracupa Stafano COZZOLINO

Progetto Popolare 0 Voti (0%) Daniele DE BENEDITTIS

Vivere Insieme 0 Voti (0%) Teodoro RUSSO

Insieme per Pietracupa 32 Voti (0%) Camillo SANTILLI

Con i giovani per Pietracupa 111 Voti (0%)

Terzo mandato consecutivo per Camillo Santilli, riconfermato con 111 voti. Ha avuto la meglio sugli altri tre sfidanti: Teodoro Russo, che ha totalizzato 32 voti, nessuna preferenza per gli altri due candidati. Santilli si è detto soddisfatto per il risultato raggiunto e pronto a portare avanti i tanti progetti messi in campo per il suo paese.