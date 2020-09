Coronavirus, record di tamponi: 513 in un solo giorno. Ci sono 3 nuovi positivi

Coronavirus: oggi in Molise record di tamponi processati: sono 513, mai un numero così alto dall’inizio dell’emergenza. Ci sono tre nuovi positivi, due appartengono a cluster noti di Larino e Venafro, la terza persona è di Toro ed è rientrata da fuori regione. Ci sono però anche un guarito a Campobasso e due dimessi dal Cardarelli di Venafro e Campobasso. Da segnalare che è risultato positivo un avvocato del basso Molise e per questo, in via precauzionale, sono state sospese le udienze del giudice di pace di Termoli. Inoltre la bambina di 5 anni di Larino, risultata positiva nei giorni scorsi, è stata trasferita in via precauzionale al Bambin Gesù di Roma. Intanto arriva anche la buona notizia che riguarda i familiari degli operatori della casa di riposo: sottoposti a tampone sono risultati tutti negativi.