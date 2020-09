Cluster Covid di Portocannone, avvocato positivo: sospese le udienze dal Giudice di Pace

TERMOLI. Niente udienze, per la giornata di oggi, 22 settembre, negli uffici del Giudice di Pace di Termoli: il provvedimento di sospensione si è reso necessario a causa dell’accertata positività al Covid di un’avvocatessa. La donna, figlia di uno dei contagiati del cluster di Portocannone, aveva sostenuto due udienze nelle giornate di giovedì e venerdì scorso (ancora non sapeva della positività).

Si è resa così necessaria, per precauzione, la sospensione delle udienze considerando che entrambi i giudici di pace di Termoli avevano avuto contatti con l’avvocato. Si è in attesa di capire quanti debbano essere sottoposti a tampone. Dall’ufficio comunale si sono subito attivati e gli uffici del giudice di pace sono stati sanificati.