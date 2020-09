Calcio, Eccellenza, esordio con gol per Pistillo alla prima con il Campodipietra

Giovane di grandi qualità e di ottima prospettiva. Il difensore Fabrizio Pistillo (arrivato dal Campobasso con il quale il club del presidente Iacovelli ha avviato una collaborazione) ha avuto un esordio felicissimo con la maglia del Campodipietra. Sabato nella sfida contro il Campobasso 1919, terminata poi con la larga vittoria della formazione di Cordone, ha avuto il merito di sbloccare il risultato. Da un rossoblù all’altro, il passo è stato breve e sicuramente il suo innesto potrà garantire ulteriore qualità al pacchetto arretrato. Queste le sue dichiarazioni dopo i primi 90’ disputati con la nuova squadra.

Esordio con vittoria netta e tua marcatura. Te lo aspettavi? “Ho capito subito le grandi qualità del Campodipietra e quindi posso dire che la vittoria me l’aspettavo. Al contrario, invece, non pensavo di segnare. Invece ho sbloccato il risultato e sono contento. La cosa più importante comunque sono i tre punti, arrivati grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra”.

Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto Campodipietra? “Sono stato spinto dai progetti a lungo termine che ha questo club, dalla serietà dei dirigenti e dello staff tecnico. Mi fa immensamente piacere poter dare una mano a questo gruppo”.

Gruppo composto da giocatori esperti e giovani interessanti. Come ti stai trovando? “Mi sto trovando alla grande. E’ un gruppo composto da elementi che hanno giocato anche in categorie superiori. Mi stanno aiutando parecchio, ogni giorno hanno per me utili consigli e anche per questo il mio inserimento nel gruppo procede velocemente”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla causa? Penso di riuscire a dare una mano a questa squadra e spero di poter raggiungere al più presto gli obiettivi prestabiliti”.

Domenica si andrà ad Ururi, quale l’obiettivo per voi? Come ogni partita che affrontiamo il nostro obiettivo è quello di portare tre punti a casa. Ad Ururi sicuramente non sarà semplice ma ce la metteremo tutta per fare il massimo”.

Dove potrà arrivare il Campodipietra in questa stagione? Penso che con questa squadra,questa società e questa mentalità possiamo puntare in alto”.