Angelo Minni è il nuovo sindaco di Roccavivara: un sogno che si avvera dopo 5 anni di opposizione

Angelo Minni è il nuovo sindaco di Roccavivara. La lista vincitrice “Roccavivara Oltre” con 299 voti ha avuto la meglio su “Insieme per Roccavivara” con candidato sindaco Rolando Di Renzo, ferma a 275 voti. Dei 594 votanti su 1.126 aventi diritto, otto sono state le schede nulle, due le bianche. “Oggi è una grande gioia per noi – dichiara il neo sindaco Minni – è un sogno che si avvera dopo 5 anni, come opposizione. Ora il nostro primo obiettivo è quello di riunificare questa comunità, lacerata in questi anni dalla politica. Dedico questa splendida vittoria – chiude Minni – alla mia famiglia, al mio gruppo politico e all’intera comunità perché possa aprirsi un nuovo capitolo della nostra storia”. Le preferenze della lista vincitrice: Emanuele Antenucci 15, Mario Antenucci 16, Nicola Di Blasio 38, Luigi Di Nunzio 19, Martina Galizia 26, Franco Ninni 27, Michele Rossi detto Mike 40, Vittorio Sallustio 16, Gianni Sallustio 34, Antonio Tufilli 30. Le preferenze della lista “Insieme per Roccavivara”: Mario Sallustio 28, Antonio Di Lisa 26, Kevin Ferrara 32, Michele Sallustio 13, Massimo Porfirio 31, Nicola Di Lisa 20, Luciano Di Blasio 29, Laura Niro 13, Gianluca Rossi 34, Cristian Galizia 23.