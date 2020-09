Amministrative, a Pietracupa terzo mandato consecutivo per Camillo Santilli: orgoglioso di questo risultato

Dopo due mandati consecutivi, Camillo Santilli confermato sindaco di Pietracupa. Con 111 voti, con la lista “Con i giovani per Pietracupa”, Santilli si appresta al terzo mandato da primo cittadino. “Sono orgoglioso di questa terza riconferma – ha affermato Santilli – abbiamo lavorato bene in questi anni e questa ne è la conferma. Questo terzo mandato sarà sotto il segno della continuità, aperto ai giovani e alla collaborazione di tutti, minoranza compresa”. La lista concorrente, “Insieme per Pietracupa”, guidata da Teodoro Russo, ha ricevuto 32 preferenze. Le altre liste in competizione, “Progetto popolare” con candidato sindaco Stefano Cozzolino, e “Vivere insieme” con Daniele De Benedittis, non hanno avuto nessuna preferenza. Il primo eletto della lista vincitrice “Con i giovani per Pietracupa”, è stato l’uscente vice sindaco, Diego Milano, 24 preferenze. A seguire, Angelo Gallo 19, Mariano Florio, 14, Martina Del Sordo 10, Anna Santilli 9, Veronica Angelini 9, Andrea Guglielmi 8.