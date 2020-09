Referendum, Trivento dice SI al taglio dei parlamentari. Sono stati 1.169 gli elettori trignini a mettere il segno sul SI al Referendum confermativo, contro i 276 NO. Le schede nulle sono state 14, mentre le bianche 2. In tutto hanno votato 1.461 cittadini su un totale di 3.785 aventi diritto, quindi il 38%. Sei le sezioni aperte nel seggio elettorale trignino, la sezione con maggior numero di votanti è stata la numero 5, con 348 elettori. Un dato in linea con quello nazionale, aumentato del 10% per il Si. Al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori erano 3.906, i votanti 2.180. Allora vinse il NO con il 59,73%.