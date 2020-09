Referendum, nel primo giorno di voto in Molise affluenza al 33 per cento, 6 punti sotto la media nazionale. Numeri più alti per le Comunali

Alle ore 23 di domenica 20 settembre l’affluenza alle urne in Molise per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari si è attestata al 33,33 per cento, sei punti sotto la media nazionale che sfiora il 40 per cento (39,38). Per le Comunali (in regione si vota in 20 centri per eleggere i sindaci) l’afflluenza è stata notevolmente più alta: 40,33 per cento. Il centro dove si è votato di più è Conca Casale con il 59,46 per cento. Quello con l’affluenza più bassa, 25,74, è stato Bonefro. Si vota ancora oggi fino alle 15. Nel pomeriggio ci sarà lo scrutinio delle schede del referendum. Domattina dalle 9 quello delle Comunali.