Referendum e amministrative, affluenza alle urne al di sotto del 50 per cento

Referendum e amministrative, urne chiuse alle 15. In Molise l’affluenza, per il referendum si è attestata al 48,19%, in provincia di Campobasso ha votato il 47,09, con il 44% nel capoluogo di regione. In quella di Isernia l’affluenza è stata del 48,62 in quella di Isernia. In Italia il dato è pari al 53,94%.

In Molise si è votato anche per il rinnovo di 20 Consigli comunali. In questo caso le operazioni di spoglio partiranno domani mattina, martedì 22 settembre, l’affluenza in regione è stata del 53,34% con il 55,35% in provincia di Campobasso, 50,43 in quella di Isernia, contro il dato nazionale che è pari al 65,75%