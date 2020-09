Nuovo caso di Covid a Larino, positivo bimbo di 5 anni

Un altro bimbo di Larino è risultato positivo al Covid. Ha 5 anni e frequenta la scuola dell’Infanzia “Novelli”. Non è lo stesso plesso frequentato dall’altro bambino, figlio della coppia risultata positiva nei giorni scorsi. Si è in attesa di capire se i casi siano collegati.

“Il bambino – come spiega il sindaco Pino Puchetti – dalle informazioni raccolte dal dirigente scolastico ha frequentato le lezioni soltanto il primo giorno di scuola, lo scorso lunedì 14 settembre. Poi è rimasto a casa perché colpito da sintomi influenzali. Di qui la richiesta di tampone da parte della pediatra. L’esame è stato fatto nelle scorse ore. L’esito del tampone ha evidenziato la positività al Covid.

Il dirigente scolastico ha disposto per domani 22 settembre d’intesa con L’Asrem l’effettuazione dei tamponi a tutti i bambini della scuola dell’infanzia Novelli. Ed in contemporanea anche al personale docente e non. Sempre d’intesa con l’azienda sanitaria regionale e le forze dell’ordine si sta cercando di risalire alla possibile origine del contagio. In questo senso sempre domani saranno sottoposti a tampone tutti i familiari del minore. Salgono dunque a 4 i positivi a Larino. Rinnovo l’invito alla popolazione al rispetto delle norme anti contagio, al rispetto del distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione individuale”.