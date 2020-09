Urne aperte oggi e domani: si vota per referendum e comunali

Le urne si sono aperte alle 7 di questa mattina, chiuderanno stasera alle 23 per riaprire domani dalle 7 alle 15. Un election day che dunque in realtà dura due giorni quello in corso per referendum e amministrative, questo soprattutto per evitare il rischio assembramenti. In Molise, oltre che per il quesito sul taglio dei parlamentari, si vota anche in 20 comuni per eleggere i sindaci, sono tutti centri sotto i 15mila abitanti quindi non è previsto il ballottaggio. Le sfide più significative sono quelle di Bojano, Montenero di Bisaccia e Agnone, ma si vota anche a San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Casalciprano, Santa Maria del Molise, Bonefro, Provvidenti, Pietracatella, Pietracupa, Roccavivara, Lupara, Montenero Valcocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale.

E’ un voto diverso rispetto a tutti quelli degli ultimi decenni perché si vota con una emergenza sanitaria in corso. E dunque nei seggi oltre che muniti di documento di identità stavolta bisogna andare anche indossando obbligatoriamente la mascherina. All’entrata bisogna igienizzarsi le mani e poi seguire percorsi differenziati per entrare e uscire.

Nei mesi scorsi si era molto parlato della possibilità di allestire le urne in luoghi diversi rispetto alle scuole, ma alla fine questo è accaduto solo in pochissimi comuni. Possono votare anche coloro che sono positivi al coronavirus o chi si trova in quarantena. Per farlo in casa bisognava presentare nei giorni scorsi una apposita richiesta ai sindaci. Dunque il termine sarebbe ora scaduto ma il Viminale ha rimesso ai primi cittadini la facoltà di accettare la richiesta fino all’ultimo momento utile. Chi invece ha il covid ed è ricoverato in ospedale può votare all’interno della struttura sanitaria.

Così come il voto anche lo scrutinio delle schede avverrà in due giorni. Domani pomeriggio, lunedì, subito dopo la chiusura delle urne, saranno scrutinate le schede del referendum. Martedì mattina invece dalle 9 toccherà a quelle delle elezioni comunali. Proprio martedì mattina Telemolise seguirà minuto per minuto lo spoglio con la consueta diretta elettorale e con collegamenti da tutti i comuni interessati.