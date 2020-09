Termoli: altalene e scivoli nella piazza dell’ex mercato

Fino a pochi mesi in questa piazza di Termoli c’era il mercato settimanale di frutta e verdura. Ora invece, i banchi si trovano nella nuova zona poco distante di via Montecarlo, mentre la piazzetta di via Inghilterra è stata riqualificata e ora ospita un area gioco, uno spazio dove famiglie e genitori possono passare qualche ora di svago. Un’altalena, uno scivolo, due panchine e la piazza ha preso colore e soprattutto vitalità. L’area dell’ex mercato è stata interessata da lavori di risistemazione per evitare che la zona rimanesse abbandonata. Sono stati rimossi i vecchi box dei commercianti di pesce, la zona è stata riasfaltata e sono state installate panchine e cestini per i rifiuti. Scivolo e altalena sono dotati di pavimentazione antitrauma che attutiscono eventuali cadute dei bambini. Dal Comune invitano i residenti al corretto utilizzo della nuova area gioco, con l’augurio che possa diventare un punto di riferimento e di socializzazione non solo per gli abitanti della zona, dove. La nuova area gioco si trova proprio vicino ad un’altra area di svago, quella più grande del parchetto Sant’Alfonso molto frequentata il pomeriggio. I cittadini hanno accolto con entusiasmo la novità, ma chiedono più attenzione anche per i quartieri periferici, come Porticone e la zona di San Pietro, dove non ci sono aree attrezzate per i bambini.