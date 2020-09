Impennata di casi: lezioni sospese a Termoli in alcune classi dello Scientifico e dell’Indistriale

Il focolaio scoppiato nella casa di riposo di Portocannone ha innescato subito conseguenze anche a Termoli, sulle scuole. In via precauzionale al Liceo Scientifico sono state sospese le lezioni in alcune classi per tre giorni dove sarà attivata la didattica a distanza. Lo ha dichiarato all’Ansa la dirigente scolastica Concetta Niro che fa sapere che al momento non c’è nessun caso nella scuola. All’Industriale Majorana invece per ora sospese le lezioni per una sola classe, dove è risultato positivo il genitore di un alunno