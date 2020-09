Sospese le ricerche di Maria Domenica Conte, il sindaco di Torella del Sannio ringrazia istituzioni e volontari per l’impegno. “Ricevuta dagli organi competenti la comunicazione della sospensione delle ricerche della Sig.ra Maria Domenica Conte – scrive il sindaco Antonio Lombardi – voglio ringraziare sentitamente tutti coloro che vi hanno preso parte. Nonostante le ricerche non abbiano riportato un esito fausto, è necessario porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sacrificato tempo e mezzi confidando nel ritrovamento della nostra cara concittadina. In particolare, dal 31 agosto ad oggi, il nostro territorio è stato indefessamente ispezionato a piedi, sorvolato da n. 3 elicotteri e monitorato da appositi droni. In virtù di ciò si esprime un doveroso encomia all’opera prestata dal/ dai: Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso Ing. Michele Di Tullio; – Direttore Tecnico del Soccorso Ing. Alfredo Massimilla; il presidente del soccorso alpino, dott. Arcaro Mariano e dal suo vice dott. Ettore Mascieri; Maresciallo Luigi Tondei comandante della stazione dei carabinieri di Torella del Sannio; Carabinieri della Stazione di Torella del Sannio; maresciallo Vincenzo Tesone, comandante della stazione dei carabinieri forestali di Torella del Sannio; Carabinieri forestali di Torella del Sannio; associazione volontari carabinieri in pensione; nucleo cinofilo di Campobasso e Isernia; gli oltre 100 volontari di Torella del Sannio e dei comuni limitrofi”.