Covid, due tende della Regione Molise nella Repubblica di San Marino

La regione Molise aiuta la Repubblica di San Marino nella gestione dell’emergenza covid. Proprio il Molise ha messo infatti a disposizione due tende per il presidio dell‘ambulatorio del centro sanitario di Borgo Maggiore. All’interno saranno svolti principalmente test diagnostici e tamponi sia per l’influenza che per il covid. Servirà inoltre per ridurre assembramenti all’interno del centro sanitario. “Il Molise -ha commentato il governatore Donato Toma – è stato un modello per la prevenzione e la gestione dell’emergenza covid. Siamo stati la prima regione a ospitare pazienti da altre regioni e continuiamo con il controllo del territorio e la solidarietà ad altri territori”.