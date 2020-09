Papà positivo al Covid: sospese le lezioni nella classe del figlio a Larino

di Andrea Nasillo

E’ rientrato lunedì dalla Francia e ha iniziato ad accusare i tipici sintomi da Covid. Si è quindi sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Si tratta di un uomo che vive a Larino, papà di un bimbo di prima elementare che in questi giorni ha frequentato regolarmente la scuola “Rosano”. Sono, quindi, scattate le procedure del caso. Lezioni sospese per tutta la classe.

“Ieri ci hanno comunicato – ha riferito il dirigente scolastico, Antonio Vesce – che un genitore di un bimbo della prima Primaria e sempre ieri il bambino è stato sottoposto a tampone”

In via precauzionale tutti gli alunni dell’istituto, il personale docente e i collaboratori, su base volontaria, possono sottoporsi al tampone.

“La situazione –ha rassicurato il preside Vesce – è sotto controllo. Dobbiamo aspettare l’esito del tampone. Metteremo in atto tutte le strategie sanitarie che il caso richiederà”.

Le classi prime dell’Istituto sono tra l’altro dislocate in un’area ampia dell’edificio con ulteriore garanzia delle misure di distanziamento.

Sono stati, inoltre, regolarmente sanificati i locali della casa di riposto di Portocannone dove è stato scoperto il secondo caso di contagio delle ultime ore in basso Molise. Il paziente, in stato di isolamento sin dal suo ingresso nella struttura, è stato sempre asintomatico.