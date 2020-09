Anziana scomparsa a Torella, dopo 19 giorni sospese le ricerche

19 guorni dopo la sua scomparsa sono state ufficialmente sospese nella tarda mattinata di oggi le ricerche di Maria Domenica Conte, l’anziana di Torella del Sannio della quale si sono perse le tracce il 31 agosto scorso. La decisione di fermare le perlustrazioni nelle zone di campagna attorno alla casa della donna è stata presa al termine di un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione. L’anziana è stata vista per l’ultima volta da un conoscenza lungo la strada che si trova a qualche centinaio di metri da casa sua, in contrada Macchione, a pochi chilometri dal centro abitato di Torella. Le ricerche per quasi tre settimane hanno impegnato decine di persone tra forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardie ecologiche e tantissimi volontari. Sono stati usati anche i cani e i droni.