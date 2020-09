36 second read

Fiamme sulla statale 645, in cenere molti ettari di vegetazione. Vigili del Fuoco al lavoro per diverse ore

Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli al lavoro a lungo per domare un incendio che ha mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Le fiamme hanno interessato la sponda destra del fiume Biferno, in particolare la zona del Ponte dello sceriffo, sulla statale 645. Sul posto anche una squadra di operai forestali di Petacciato.