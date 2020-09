Cus Molise, chiusura con il segno più per il Campus 2020

Si è chiuso nella giornata di venerdì 11 settembre il campus estivo al Cus Molise. L’ennesima sfida vinta dal Centro Universitario Sportivo del Molise che, nonostante le evidenti difficoltà dovute alla pandemia, è riuscito ad organizzare in totale sicurezza l’evento estivo che per qualità rappresenta da sempre un punto fermo del sodalizio di viale Manzoni. Tante iniziative, tante attività collaterali e giochi per i bambini dai 3 anni in su: così la squadra con in testa il capo campus Mario Faraone, ha fatto centro ancora una volta. “Grazie ad un grande e importante lavoro d’equipe – spiega Mario Faraone – siamo riusciti a mettere su un ottimo campus che, nonostante le difficoltà dovute al Covid 19, ha avuto degli ottimi riscontri. Ci tengo a ringraziare tutti gli istruttori che insieme a me hanno condiviso questa avventura estiva, i genitori che ancora una volta hanno deciso di darci fiducia e i bambini che si sono divertiti e hanno giocato rispettando le regole che avevamo imposto. Quest’anno non era semplice riuscire ad organizzare tutto quello che abbiamo fatto. Grazie ad uno splendido lavoro in sinergia svolto con il Cus Molise, però, ci siamo mossi con largo anticipo curando tutto nei minimi dettagli e non lasciando nulla al caso. Questo ha sicuramente contribuito in maniera determinante alla buona riuscita del campus estivo. Poi durante questi mesi vissuti insieme ai nostri bambini siamo stati attenti a tutto cercando di limitare al minimo il rischio di contagio. Siamo soddisfatti e felici di come è andata. Adesso l’appuntamento è all’anno prossimo con la speranza che questa pandemia possa essere finalmente definitivamente alle spalle”.

Soddisfatto anche il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino. “Il mio primo pensiero – dice – va a tutti coloro che hanno reso possibile questo campus. Tutti gli istruttori che hanno lavorato con Mario Faraone, i genitori che ci hanno dato fiducia affidandoci una volta ancora i loro figli. Un grazie anche all’Università degli Studi del Molise che come sempre ci ha affiancato in questo nostro campus mettendoci a disposizione i campi di Giurisprudenza per le nostre attività quotidiane. Come Cus Molise – prosegue – grazie ad un’ottima organizzazione, abbiamo curato tutto nei minimi dettagli e siamo riusciti ad ottenere l’ennesimo importante risultato. Adesso siamo concentrati – chiosa Rivellino – sulla nuova stagione sportiva con i nostri corsi fitness e le tante attività riservate ai settori giovanili. I nostri istruttori qualificati lavorano nel pieno rispetto delle regole anti Covid in totale sicurezza ma pronti come sempre a dare importanti consigli e sostegno a chi deciderà di affidarsi alla nostra struttura”.