Cus Moise al via anche il corso di Cross Training

Nel panorama del fitness al Cus Molise ci’è anche il corso di cross training tenuto da Antonio Severino. Il cross training, o allenamento incrociato, è una modalità che permette di praticare più discipline sportive variando in ogni seduta le catene muscolari utilizzate allenando costantemente il sistema cardio circolatorio.

E’ un’attività di gruppo svolta a corpo libero con l’ausilio di attrezzi funzionali quali kettlebel, palla medica, sandbag, dumbell per un’attivazione e tonificazione total body a ritmo di musica. “Sicuramente mi fa piacere iniziare questo corso al Cus Molise – spiega Severino – tenendo sempre la scia della continuità dello scorso anno. L’auspicio è quello di avere un numero importante di adesioni in modo da poter lavorare dal punto di vista fisico e soprattutto divertirsi e stare bene insieme. L’attività può essere svolta da persone di tutte le età, sia uomini che donne con lo scopo di andare a migliorare la condizione fisica e atletica di ogni utente attraverso un lavoro ben differenziato da una seduta all’altra. Il tutto accompagnato da ritmo musicale che garantirà una spinta e una qualità migliore al nostro workout. Il lavoro svolto nel cross training va a completare qualsiasi altra disciplina sportiva. E’ ad esempio indicato per rendere maggiormente efficace l’allenamento svolto da un calciatore, da un ciclista, da un runner, da un nuotatore, da un cestista e da qualsiasi tipo di sportivo. Questo testimonia anche e soprattutto la duttilità dell’allenamento che si svolge durante il corso. Lavoreremo in ambienti ampi che saranno sanificati costantemente con macchine all’ozono della Bio3Gen. Questo grazie al grande lavoro del Cus Molise che non ha lasciato nulla al caso in termini di sicurezza per cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio”.