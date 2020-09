Coronavirus, record di tamponi: 499. Tre i positivi e tre guariti a Campobasso

Record di tamponi processati nelle ultime 24 ore in Molise: 499 da cui sono emersi 3 positivi al Coronavirus. Si tratta di una persona di Larino, rientrata dalla Francia, una di Campobasso, di ritorno dalla Romania e una di Campomarino ospite della comunità alloggio di Portocannone. Ma ci sono anche tre guariti: appartengono al cluster Grecia e sono residenti a Campobasso.

Gli attualmente positivi sono 102, i tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza sono 581.

Quattro i pazienti ricoverati in ospedale: tre in Malattie infettive, una in Terapia intensiva.