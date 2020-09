Agroalimentare e turismo, nasce il Patto per l’export. Toma: pronti ad adottare modelli innovativi

Per fronteggiare l’emergenza economica provocata dalla pandemia, è nato Patto per l’export. Il presidente della Regione Toma ha partecipato, in videoconferenza, alla tappa abruzzese e molisana.

Per rispondere con efficacia alla crisi, il governatore ha evidenziato come la Regione Molise intenda adottare i modelli innovativi proposti dal Patto per l’export, rimodulando la strategia regionale d’internazionalizzazione in itinere e favorendo, prioritariamente, l’accelerazione della digitalizzazione del sistema imprenditoriale locale.

Il Molise, inoltre, si sta concentrando su un sistema di sinergie e di promozione integrata attraverso i settori dell’agroalimentare e del turismo.

Un’azione a vantaggio del tessuto economico e produttivo nazionale e locale che possa rilanciare il Made in Italy e le eccellenze dei vari territori del Paese.