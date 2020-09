La Molisana Basket, Giardina ultimo tassello del roster

Il mercato della Molisana Magnolia Basket Campobasso chiude con il tesseramento di Camille Giardina. Una storia a lieto fine quello tra la statunitense e la società molisana. Punta di diamante nella campagna acquisti della scorsa stagione, la giocatrice di Sarasota ha dovuto fare i conti con una buona dose di contrattempi: prima l’infortunio al ginocchio che, di fatto, le ha impedito di poter proseguire la preparazione precampionato, poi il lungo iter per l’ottenimento del passaporto italiano, che l’ha costretta a tornare negli Stati Uniti a novembre per seguire da vicino la pratica. Ora, arrivato finalmente il documento forte di bisnonni materni partiti da San Martino in Pensilis alla volta dell’America, oggi Camille Giardina usufruirà dello status di comunitaria.

Sul versante squadra, oggi il recupero dell’amichevole a Battipaglia. Mentre nel week end coach Sabatelli testerà il lavoro svolto fino a questo momento interra Siciliana precisamente a Ragusa con il memorial ‘Passalacqua’ Venerdì in campo alle ore 19 e sabato alle ore 17.30, le gare saranno trasmesse in diretta streaming. Intanto è partita la seconda fare per la sottoscrizione degli abbonamenti. Aperta questa volta a tutti. La settimana di prelazione ha dato esiti nel complesso positivi con circa il 40% dei tagliandi a disposizione venduti. Ora, sino alla prima decade di ottobre, ci sarà per tutti la possibilità di abbonarsi. Si resta in attesa anche dell’ampliamento dei posti a disposizione, la società ha chiesto alla Regione Molise la possibilità di ampliare la capienza del Pala Selva Piana oggi fissata a quota 200.