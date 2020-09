Cus Molise Pattinaggio, partito il quinto anno della gestione Simiele

La continuità spesso e volentieri rappresenta una delle armi migliori per ottenere dei risultati importanti. Ed è anche per questo motivo che il Cus Molise e Roberto Simiele sono ancora insieme. Per il maestro di pattinaggio, che ha saputo farsi apprezzare per qualità tecniche ed umane, è cominciato il quinto anno sotto i colori del Centro Universitario Sportivo del Molise.

Un traguardo importante per un corso che nel tempo, grazie al lavoro, è salito agli onori delle cronache con la partecipazione di alcuni atleti a raduni e appuntamenti agonistici anche fuori regione. Poco importa se il Covid 19 ha bloccato in anticipo la scorsa stagione perché al Cus Molise, Simiele e i suoi ragazzi sono ripartiti con rinnovato entusiasmo e con il desiderio di proseguire il lavoro cominciato orami da diversi anni. “E’ difficile spegnere l’entusiasmo e la voglia di chi mette passione e impegno nel proprio lavoro – sottolinea Simiele – la pandemia da Covid 19 ha soltanto in parte rallentato il nostro processo di ulteriore crescita ma non lo ha arrestato. E’ stato assolutamente giusto fermare la stagione scorsa perché la salute è la cosa più importante ma oggi siamo pronti, nel pieno rispetto delle regole che ci vengono imposte, e in totale sicurezza, a portare sempre più in alto il nome del Cus Molise. Abbiamo la possibilità di lavorare in uno spazio ampio come quello del Palaunimol che sarà sanificato grazie all’utilizzo di macchine all’ozono della Bio 3 Gen. Questo ci permetterà di ridurre il rischio di contagio insieme alla capacità di ognuno di noi di essere attento nei comportamenti durante le lezioni. Ringrazio il presidente Rivellino il professor Germano Guerra e il responsabile delle attività sportive nonché delegato regionale della specialità, Sanginario per avermi rinnovato la fiducia e sono pronto a mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza. Un grazie ovviamente va anche ai genitori che hanno deciso e decideranno di affidare al Cus Molise e a me nello specifico, i loro figli. Lavoreremo per riuscire a fare qualcosa di bello e importante anche in questa stagione. Sono convinto che ci potremo divertire molto insieme”.