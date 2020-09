Coronavirus in Molise, 2 nuovi positivi e un guarito

Si registrano ancora nuovi casi positivi al Coronavirus in Molise. Due i contagiati riscontrati, come si legge nell’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem, su 266 tamponi processati. Si tratta di una persona a Venafro e una a Termoli, entrambi appartenenti a cluster noto. Da registrare anche un nuovo guarito a Campobasso del cluster Gemelli Molise.

Nella nostra regione il numero degli attualmente positivi ha superato la soglia dei 100, sono infatti 102. In totale sono 578 le persone che si sono contagiate dall’inizio della pandemia. I guariti sono saliti a 453. Contenuti i numeri dei ricoveri al Cardarelli: 3 a malattie infettive e 1 a Terapia intensiva. Ultimamente si stanno processando numeri importanti di tamponi, superiori, in molti casi, anche a quelli effettuati nel periodo di massima diffusione.

Sono 21 i comuni con almeno un contagiato.

A Campobasso si registra il numero più alto di attualmente positivi, 43.