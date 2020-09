Cinquecento chilometri in sella alla sua bici, è partito il Giro del Molise di Davide Mancini

Cinquecento chilometri, 8.800 metri di dislivello.E’ partito oggi il ‘Giro del Molise’ in bicicletta, primo evento di ultracycling in regione attraversata da Davide Mancini in modalita’ ‘self support’. “Programmando quest’impresa – spiega in un post su Facebook – mi sento come un esploratore, come ‘un primo navigatore’ essendo di fatto il primo atleta molisano a fare una cosa simile, oltre che piu’ giovane. Una terra ricca il Molise – aggiunge – che merita di essere pedalato. Sara’ bello attraversare i paesini, incontrare persone e sara’ una grande festa”. Al ciclista anche gli auguri dell’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno. “Si tratta – dice – di un omaggio alla bellezza della nostra terra da parte di uno splendido atleta che con la sua pettorina con la scritta ‘Turismo e’ Cultura’ (logo della Regione Molise) avra’ modo di attraversare i nostri splendidi borghi, ricevere l’ospitalita’ dei molisani e ‘perdersi’ tra le meraviglie dei nostri paesaggi. In bocca a lupo Davide e sappi che noi tutti facciamo il tifo per te”.