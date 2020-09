Campobasso – Droga, arrestato spacciatore. Nella sua abitazione una vera e propria centrale dello spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Campobasso a seguito di approfondita perquisizione caratterizzata ha sequestrato numerose in dosi di droga pronta per essere spacciata.

Ad essere sorpreso con la sostanza in casa ed il “kit da spacciatore professionista” è un gambiano di 23 anni che aveva trasformato la sua abitazione, presa in affitto, in una vera e propria base dello spaccio di marijuana. Durante la perquisizione il giovane ha strattonato i militari tentando la fuga lanciandosi dalla finestra del bagno dell’appartamento posto al piano terra, venendo prontamente bloccato.

In casa dell’arrestato sono stati trovati, oltre ai 54 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, numerosi telefoni cellulari con relative sim attive ed intestate a terze persone, ingente materiale utile al confezionamento della sostanza, bilancini di precisione e numerose banconote di piccolo taglio, il tutto sottoposto a sequestro dai militari guidati del Tenente Andrea Manzo, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia. Il giovane si trova agli arresti domiciliari.