Calcio, gironi di serie D. Nel girone F, novità laziali e FC Matese.

Pochissimi minuti fa la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato tramite la pagina Facebook, i nove gironi della Serie D 2020/2021. Un’attesa molto più lunga rispetto agli scorsi anni, sia per l’emergenza covid-19, sia per il ritardo della sentenza di Lega Pro per la combine Bitonto – Picerno.

Novità nel girone F, oltre le confermate molisane (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi), abruzzesi e marchigiane, sono state inserite 4 compagini laziali ed una campana, il neo promosso, dall’Eccellenza Molisana, Fc Matese. La società campana che gioca a Piedimonte Matese è nata dalla fusione tra il Comprensorio Vairano e il Tre Pini Matese.

Si parte domenica 27 settembre, questa la divisione:

3 Molisane: Campobasso, Olympia Agnonese, Vastogirardi

1 Campana: Fc Matese

5 Abruzzesi: Vastese, Pineto, San Nicolò Notaresco, Giulianova, Castelnuovo Vomano

4 Laziali: Aprilia, Rieti, Fiuggi, Albalonga

5 Marchigiane: Castelfidardo, Recanatese, Tolentino, Montegiorgio, Porto San’Elpidio