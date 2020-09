Molise Tour Bike, Davide Caroselli secondo nella XC della Lecceta

Domenica ricca di soddisfazioni per la Molise Tour Bike impegnata a Torino di Sangro in provincia di Chieti nella XC della Lecceta solo un pizzico di fortuna ha negato a Davide Caroselli la vittoria assoluta. L’atleta nero-giallo-fluo ha messo comunque in bacheca un ottimo secondo posto assoluto e il primo tra gli M1. Il resto della squadra, ben cinque atleti della società molisana hanno chiuso nelle prime quindici posizioni assolute: Bontempo, Gennarelli, Bettini e Mancinella. Una domenica da incorniciare, dunque, per il sodalizio nero-giallo-fluo che, nonostante qualche cambiamento societario ha dimostrato di essere e di potersi togliere ancora tante belle soddisfazioni. Nella prossima gara la Molise Tour Bike sarà di scena in Sicilia.