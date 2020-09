Esploriamo i borghi del Molise: Macchiagodena

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Macchiagodena, comune in provincia di Isernia.

Macchiagodena fu fondata probabilmente nel X secolo, ma sono stati rinvenuti reperti risalenti al periodo arcaico. Passeggiando per le stradine del borgo, ci fermiamo al Castello baronale, utilizzato dai Longobardi come torre di controllo e costruito nei pressi della Chiesa madre del paese.

Il paesaggio che si può ammirare dalla terrazza della lettura è uno degli spettacoli più belli e suggestivi per il visitatore che ricerca forme di turismo lento e autentico.

Piatto tipico di Macchiagodena è la polenta rossa, con salsiccia e peperoni, e la polenta bianca, con baccalà e cipolle;

In questa zona è presente anche il tartufo, soprattutto il tartufo nero.

Per informazioni: Comune di Macchiagodena