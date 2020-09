Esploriamo i borghi del Molise: Castropignano

Share on Twitter

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Castropignano, comune in provincia di Campobasso. Il paese è situato su una collina che si affaccia sulla valle del Biferno.

Quali sono le origini storiche di Castropignano? Il borgo è conosciuto per la presenza del Castello d’Evoli strettamente legato alla civiltà della transumanza. Giovanni d’Evoli, già barone di Frosolone, lo fece costruire nel 1362 sui resti di insediamenti probabilmente risalenti all’età del bronzo (approssimativamente 1200 a.C.). Giovanni d’Evoli diede inoltre avvio ad una imponente e redditizia attività legata alla transumanza, attività che fu portata avanti dai suoi discendenti anche nei secoli successivi.

Il Castello rappresenta una testimonianza importante di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, in particolare nell’ambito dei castelli molisani.

Per ulteriori informazioni, visita: Comune di Castropignano