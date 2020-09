Termoli: vandali staccano la statua di Jacovitti dalla panchina. “Gesto ignobile”, indaga l’Arma

Nuovo atto vandalico che ha dell’incredibile a Termoli. E’ successo lungo corso Nazionale tra le due e le tre di notte: un gruppo di 4-5 ragazzi è stato capace di scardinare dalla panchina la statua di bronzo di Benito Jacovitti, meta di turisti e non solo, per scatti fotografici con il famoso fumettista nato proprio a Termoli. Il gesto è stato ripreso con il telefonino da un altro giovane che dopo una corsa lungo il corso è riuscito a filmare da lontano il gruppetto che si allontanava, tra loro un ragazzo con un giubbino di colore rosso. Una volta andati via, a terra, è rimasta la statua poggiata su un fianco, una scena davvero triste, che ha suscitato tanta indignazione in città e sui social. I carabinieri di Termoli sono già sulle tracce dei responsabili e stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, non solo quelle che si trovano puntate verso la strada, ma anche quelle di altre attività commerciali. Non si comprende tanto accanimento e l’inciviltà di coloro che già fanno parte di una società di cui però ignorano le regole basilari. Questa mattina su ordine del sindaco Francesco Roberti gli operai del Comune hanno subito provveduto a rimettere la statua al suo posto, rifissando il perno che la ancorava alla panchina. Come abbiano fatto a scardinarla saranno le immagini a raccontarlo, probabilmente a forza di spintoni. La statua già in passato era stata colpita da atti vandalici: un gruppetto di giovanissimi era riuscito a spezzare il sigaro, che poi era stato risistemato dall’artista che aveva realizzato l’opera Michele Carafa. In quel caso i responsabili erano stati individuati e denunciati.