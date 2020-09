Termoli: si torna a scuola tra termoscanner, gadget per i più piccoli e tanta voglia di ricominciare

Ingressi scaglionati, banchi separati, nuove regole da seguire e anche per gli studenti di Termoli, finalmente, è arrivato il primo giorno di scuola. Gli Istituti hanno fatto nelle ultime settimane un grande e faticoso lavoro di riorganizzazione degli spazi per poter riaprire in presenza. Emozione alle stelle per i più piccoli e anche per i genitori. All’Istituto comprensivo di Difesa Grande, diretto dalla nuova dirigente Luana Occhionero, gli ingressi sono stati divisi per colore e i più piccoli delle elementari hanno ricevuto in dono un gadget, un colorato hula hoop che, una volta indossato aiuterà a mantenere le distanze negli ambienti comuni. Un gioco per far pesare meno ai bambini le nuove regole. In epoca di Covid anche le feste dell’accoglienza per le prime classi che di solito coinvolgevano quasi tutta la scuola sono state fortemente ridimensionate. Un momento a cui comunque non si è rinunciato: alla scuola primaria di via Stati Uniti che fa parte del Comprensivo ‘Schweitzer’ le classi prime sono state accolte a turno nel giardino. I piccoli dopo essere passati sotto un arco di palloncini colorati hanno ricevuto in dono una chiave con una dedica: “Questa è la chiave che ti porterà nel nuovo mondo, tutto da scoprire…la scuola dei grandi”. Anche qui grande lavoro negli ultimi giorni per la scuola primaria più popolosa della città, diretta dalla professoressa Marina Crema. Ingressi separati per studenti e docenti all’Istituto Itis ‘Majorana’ che conta una popolazione scolastica di oltre 700 alunni. Qui per un maggior controllo sono stati posizionati due totem ecosanix realizzati e donati alla scuola dall’azienda di Termoli Econtrol Gsm. L’impianto rileva la mascherina e misura la temperatura avvicinandosi allo schermo, è inoltre dotato di gel igienizzante.