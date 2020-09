Isernia, si torna in classe: mascherina e autocertificazione. Il nuovo anno scolastico può cominciare

In fila, rispettosi e ordinati come soldatini nella loro divisa in grembiulino blu e tutti con la mascherina. Anche Isernia ha salutato il rientro a scuola, distanziati tra i banchi, ma tutti insieme. I disegni con gli arcobaleni, le canzoni e i video messaggi sono ora alle spalle. Andrà tutto bene, avevano imparato a comunicare nella fase terribile dell’isolamento a casa, nei mesi più duri del coronavirus. I cancelli dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII si sono riaperti e il 14 settembre 2020 rimarrà una data che segna una svolta dalla quale, si spera, non bisognerà più tornare indietro. E così, dopo la fila indiana, i controlli e lo scaglionamento, gli alunni hanno ritrovato la classe e i vecchi compagni. Per qualcuno il primo giorno di scuola è coinciso con la riapertura del post covid. Una volta in aula e seduti, giù la mascherina e pronti per ripartire. Stessa scena ai cancelli della San Giovanni Bosco, dove il dirigente scolastico Giuseppe Posillico, 39 anni e da poco arrivato a Isernia, ha coordinato le operazioni all’ingresso, con i controlli delle autocertificazioni relative ai ragazzi. E anche alla San Giovanni Bosco gli alunni sono entrati rispettando le regole. Inevitabile qualche assembramento, per via del numero consistente di scolari e alunni. Ma tutti hanno indossato la mascherina e osservato le disposizioni. Collaboriamo tutti insieme (scuole e famiglie) – ha detto nel suo messaggio augurale la dirigente dell’ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini – per affrontare uniti questo delicato momento, con spirito di squadra e grande senso di responsabilità. I lavori, i posticipi, le mascherine, i banchi: tutto andrà a regime molto presto. La Sabatini ha voluto ringraziare il personale della scuola che sta combattendo da mesi, ogni giorno, in prima linea per superare ostacoli mai visti prima.