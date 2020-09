Calcio a 5, il cammino delle molisane nei campionato di Serie A2 e B

Le formazioni molisane conoscono il loro percorso di campionato. Dopo la pubblicazione dei calendari di Serie A2, nel girone C è inserito il Cus Molise, sabato al Divisione calcio a 5 ha reso noti anche i calendari del torneo di Serie b. Focus sul raggruppamento G dove sono inserite Chaminade Campobasso e Sporting Venafro. Prima di campionato fissata per il prossimo 17 ottobre. Per la seconda serie nazionale le gare in programma sono 22, tra andata e ritorno. Il campionato cadetto prevede 26 giornate con 24 gare da disputate, due turni infrasettimanali validi solo per il girone di andata e un turno di riposo.

Il Cus Molise farà il suo esordio al Pala Unimol con il Pistoia. La Chaminade Campobasso debutterà nel derby in casa dello Sporting Venafro. Per il girone di andata i due quintetti del capoluogo giocheranno in maniera alternata in Molise solo per le prime quattro giornate di campionato, poi complice anche il turno di riposo della Chaminade previsto nella quinta di campionato ( 14 novembre e 13 febbraio) le due formazioni giocheranno in concomitanza fino al 5 dicembre. Per il torneo di serie B nella nona giornata il primo turno infrasettimanale, la Chaminade martedì 8 dicembre ospiterà il Torremaggiore, lo Sporting Venafro ospiterà il Barletta ( ritorno sabato 13 marzo). Nei due fine settimana seguenti tornerà l’alternanza tra Cus Molise e Chaminade, interrotta ancora una volta dal turno infrasettimanale del torneo cadetto, fissato per mercoledì 6 gennaio. La Chaminade sarà impegnata in casa del Mirto e lo Sporting tra le mura amiche con la Real Dem ( ritorno sabato 10 aprile). Il nuovo anno porterà con se per il Cus Molise l’ultima gara del girone di andata il 9 gennaio al Pala Unimol arriverà la Vis Gubbio, dunque la regular season per i ragazzi di Sanginario terminerà in trasferta il 10 aprile. Nel girone di ritorno non ci saranno problemi con Cus Molise e Chamiande Campobasso che giocheranno sempre in maniera alternata. Il campionato cadetto terminerà il 17 aprile, la Chaminade sarà ospite del Barletta e il Venafro ospiterà il Bisceglie. A proposito dei bianconeri il loro turno di riposo è in programma nella decima giornata, il 12 dicembre e il 20 marzo .