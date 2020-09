Gambatesa, ordinanza del sindaco: il 14 non riapriranno le scuole in attesa di test su bambini in isolamento dopo le positività riscontrate in paese

Carmelina Genovese, sindaco di Gambatesa ha ordinato la sospensione delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado fino al 22 settembre. In sostanza le scuole non riapriranno lunedì 14, si legge nell’ordinanza, in quanto in paese sono state riscontrate delle positività al Covid e sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie. Accertamenti che riguardano anche bambini della scuola primaria e dell’infanzia, appunto, sottoposti ad isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test. La situazione impone prudenza e il quadro potrebbe non essere definito entro il 14, spiega il sindaco.