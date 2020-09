Dal 14 settembre parte il nuovo orario invernale del trasporto pubblico urbano a Campobasso

Da lunedì 14 settembre, entrerà in vigore il nuovo orario “invernale” del trasporto pubblico urbano della città di Campobasso, con il ripristino di tutte le linee e tutte le corse, lo ha reso noto l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella.

“Come da protocolli tecnici e dalle disposizioni di carattere nazionale, – ha specificato Cretella – la capienza a bordo sarà dell’80% del totale dei passeggeri trasportabili, quindi quasi il pieno carico, sia per i posti a sedere, sia per quelli in piedi. Sugli autobus sarà assicurato un continuo ricambio d’aria mediante gli ampi e numerosi finestrini che dovranno restare aperti, come previsto dal disciplinare. Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina a bordo e di rispettare le prescrizioni dell’azienda per ciò che concerne i percorsi di salita e discesa dei bus.”

Sull’apposita pagina del sito della Seac (https://www.seac.campobasso.it/linee.asp) sono riportate tutte le corse e gli orari, la colonna di riferimento è quella azzurra di sinistra con l’orario invernale.