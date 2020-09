Coronavirus, sale la curva del contagio: quattro positivi, di cui uno di Mirabello ricoverato in Terapia intensiva

Continua a salire la curva del contagio da Covid 19 anche in Molise. L’ultimo bollettino Asrem parla di quattro nuovi positivi, tra i quali un uomo di Mirabello che è ricoverato in Terapia intensiva. Il sindaco, Angelo Miniello, in un post su Facebook, ha sottolineato come la situazione sia monitorata e che – ha detto – sembra essere limitata a poche persone, soprattutto familiari della persona positiva”. L’Asrem sta lavorando per ricostruire la catena dei contatti. Il sindaco ha ricordato anche come tutti i tamponi effettuati a seguito della positività dell’allenatore della scuola calcio Mirabello abbiano dato tutti negativo.

Gli altri positivi sono: due di Campobasso, rientrati dalla Sardegna e uno di Venafro per il quale il medico di famiglia aveva richiesto il tampone.

Sono 332 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Quattro le persone ricoverate al Cardarelli, di cui una a Terapia intensiva. 95 gli attualmente positivi.