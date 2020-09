L’ultima volta che è stata vista è stata lungo la strada che si trova a qualche centinaio di metri da casa sua, in contrada Macchione, a pochi chilometri dal centro abitato di Torella del Sannio. Mancava poco a mezzogiorno, era il 31 agosto. Sono passate due settimane è di Maria Domenica Conte, 82 anni, nessuno ha saputo più nulla. L’anziana è letteralmente svanita nel nulla e a nulla sono servite le incessanti e imponenti ricerche andate avanti senza sosta per giorni. Ricerche che per ora non si fermano. Nel corso di un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione è stato infatti deciso che si continuerà a battere le campagne attorno alla zona dove la donna è stata vista per l’ultima volta ancora per altri quattro giorni, fino a martedì prossimo. Poi si terrà un nuovo incontro per decidere sul da farsi. Il mistero dunque si fa sempre più fitto visto che l’anziana si è mossa a piedi e per tutti in paese non può essere andata lontano. I familiari, nonostante il passare del tempo stai facendo sempre più diminuire un possibile esito positivo della vicenda, non si arrendono e continuano a lanciare appelli. Le ricerche hanno impegnato decine di persone tra forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardie ecologiche e tantissimi volontari. Sono stati usati anche i cani e i droni: tutto inutile, di Maria Domenica Conte nessuna traccia.