Spaccio di droga, la Squadra Mobile arresta un 52enne di Campobasso

Gli uomini della sezione narcotici della Squadra Mobile di Campobasso hanno arrestato un uomo di 52 anni del capoluogo per spaccio di droga. Dopo attenta indagine e dopo segnalazioni in contrada Mascione, hanno scoperto che in casa aveva un’intensa attività di vendita di stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato a bordo della sua auto mentre tornava da Foggia, dove, presumibilmente, si era andato a rifornire. Aveva 31 grammi di cocaina, materiale per pesare, tagliare e confezionale la droga, un coltello a serramanico di 25 cm detenuto illegalmente e 1000 euro in contanti. In casa, invece, gli hanno trovato la contabilità dello spaccio con l’indicazione di vari acquirenti. Scoperto anche un particolare impianto di videosorveglianza per controllare le persone intorno alla casa. Il 52enne è ora ai domiciliari.