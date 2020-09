Criminalità organizzata, chiusi i lavori della Commissione consiliare speciale. Nola propone l’Osservatorio sulla legalità

Share on Twitter

Anche il Molise è a rischio infiltrazioni della criminalità organizzata. Una regione sulla quale le mafie intendono mettere le mani, con traffici illeciti. Occorre dunque la massima attenzione e vigilanza da parte di tutti, compresi i cittadini. In sintesi è quanto emerso dal rapporto conclusivo della Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise. Un lavoro partito nel giugno del 2019 e che, nonostante l’emergenza coronavirus è stato portato a termine in queste settimane, dopo una serie di incontri, audizioni con tutti i soggetti istituzionali, i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio impegnate nell’affermazione della legalità, delle forze dell’ordine, datoriali e sindacali. La Commissione è presieduta dal consigliere Vittorio Nola, vice presidenti Paola Matteo e Aida Romagnuolo. Segretaria Micaela Fanelli. Componenti Armandino D’Egidio, Filomena Calenda. L’esito dei lavori è stato illustrato a Campobasso. Al termine dell’articolato ed approfondito lavoro, durato circa un anno e mezzo, è emersa la necessità di istituire un Osservatorio della legalità che vigili sulla situazione molisana. Particolarmente preoccupante il fenomeno dell’usura e dell’estorsione, che rischia di aggravarsi ulteriormente anche a causa dalla crisi economica provocata dal Coronavirus. E poi occorre vigilare sugli appalti delle opere pubbliche, sull’ambiente, sempre più a rischio a causa del traffico illecito di rifiuti, sulla gestione delle risorse idriche, senza tralasciare il traffico di droga.Insomma, occorre mantenere la guardia sempre alta per evitare che il Molise finisca nella rete della criminalità organizzata.