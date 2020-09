Via all’apertura delle iscrizioni allo C.P.I.A. di Isernia

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Isernia per l’Anno Scolastico 2020/21. Il CPIA opera nelle sedi di Agnone sita in Viale Dè Horatiis, 1, e nel capoluogo pentro in Corso Garibaldi n. 45. L’offerta formativa comprende i seguenti corsi rivolti a stranieri e adulti italiani: Corso di alfabetizzazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche livelli A1 e A2; Corso di I° livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del I° livello d’istruzione (ex licenza media); Corsi di informatica e inglese per il conseguimento delle relative certificazioni; Per informazioni è possibile telefonare al numero 0865/4145444 o visitare il sito www.cpiaisernia.edu.it E’ possibile iscriversi ai corsi sopraindicati scaricando il modulo di iscrizione dal sito istituzionale e inviandolo debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo mail ismm11100p@istruzione.it