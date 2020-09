Referendum costituzionale, sabato a Trivento il convegno “Le ragioni del NO”. Sabato 12 settembre, con inizio alle ore 17, presso il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento, si terrà il convegno “Le ragioni del NO”, un incontro informativo per spiegare le ragioni del NO al referendum confermativo della riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari, che si terrà i prossimi 20 e 21 settembre. Al convegno, moderato dal Dr. Antonio Mancinella, giornalista, interverranno il Prof. Vincenzo Casamassima, Professore Associato di Diritto Costituzionale Università degli Studi del Sannio, il Prof. Avvocato Vincenzo Musacchio – Associato per il diritto penale al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore presso l’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata Royal United Services Institute di Londra e il Dr. Daniele Colucci, magistrato presso la Corte d’Appello di Napoli.