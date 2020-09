Cus Molise via al settore del Karate

“Ripartiremo con grande entusiasmo e in totale sicurezza”. Parole e musica di Lisa Sandonnini, responsabile del settore giovanile del karate al Cus Molise che riprenderà regolarmente l’attività dalla prossima settimana. Doppio appuntamento settimanale con la specialità, il martedì e il giovedì con due turni distinti di lavoro in modo da garantire una crescita costante a chi pratica già questa disciplina e di avvicinarsi alla stessa senza particolari problemi a chi, invece, desidera muovere i primi passi in una specialità che sa regalare grandi soddisfazioni. “Dopo la stagione scorsa interrotta in anticipo a causa della pandemia da Covid 19 – sottolinea la Sandonnini – c’è grande voglia di ripartire e riprendere il discorso da dove lo avevamo lasciato. Per me in primis veder crescere i ragazzi è motivo di vanto e di orgoglio. Mi è dispiaciuto non aver potuto completare l’opera nell’ultimo anno sportivo ed anche per questo non vedo l’ora di ricominciare. Chiaramente la salute di ognuno di noi viene prima di tutto ed è stato giusto oltre che inevitabile fermarci a fine febbraio. Con l’auspicio che la pandemia possa terminare presto e questo brutto momento essere per tutti noi definitivamente alle spalle, cercheremo di continuare il discorso intrapreso. Chiaramente svolgeremo le lezioni nel pieno rispetto delle regole anti Covid 19 e cercheremo allo stesso tempo di mettere a frutto il lavoro svolto in passato, integrandolo con nuove nozioni che torneranno utili in futuro. Il Cus Molise, al quale mi lega un rapporto davvero speciale, che ringrazio pubblicamente per la fiducia – ci metterà a disposizione una sala ampia che sarà sanificata ogni fine allenamento così come il tatami che andremo ad utilizzare per lo svolgimento degli esercizi. La sanificazione sarà svolta con le nuovissime macchine della Bio3 Gen. Sarà dunque possibile ripartire anche grazie al grande impegno profuso dal Centro Universitario Sportivo del Molise che ci permetterà di svolgere gli allenamenti riducendo al minimo il rischio di contagio da Covid 19. Ricominciamo con grande voglia ed entusiasmo senza però perdere di vista due parole fondamentali: attenzione e sicurezza. Sono certa che potremo divertirci ancora”.