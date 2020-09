Termoli, ambiente e rifiuti: il Comune decide per il pugno duro

“Un anno fa abbiamo trovato la città come una discarica a cielo aperto senza regole e programmazione territoriali”. Così l’assessore all’Ambiente Rita Colaci ha fotografato la situazione a Termoli. Un anno dopo parla di un concreto miglioramento dei servizi e degli interventi, dal verde pubblico alla raccolta dei rifiuti al 73 per cento. Positivo il riscontro per tante famiglie che rispettano il calendario, pugno duro verso chi continua ad abbandonare rifiuti o, come avvenuto durante l’estate, non consegna i contenitori ai turisti-inquilini delle case in affitto. Controlli, fototrappole, multe, via i bidoni e mastelli a tutti, isola ecologica al porto.