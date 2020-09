Offese a Elly Schlein, 42 deputati firmano interpellanza contro Gervasoni

Share on Twitter

“Sono molto soddisfatta che 42 deputate e deputati abbiano voluto sottoscrivere l’interpellanza urgente da me presentata al Ministro dell’Universita’ sulle offese sessiste che il professor Marco Gervasoni, docente dell’Universita’ del Molise, ha rivolto alla vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein”. Lo ha annunciato la deputata del Pd, Laura Boldrini. “Domani- continua- illustrero’ nell’aula di Montecitorio al Ministro dell’Universita’ le ragioni per le quali non ritengo accettabile che colui che dovrebbe essere tra gli ‘educatori’ dei giovani si faccia promotore di espressioni offensive e denigratorie nei confronti di una donna. L’insegnamento universitario si ispira ai valori democratici della nostra Costituzione. Nessun atteggiamento discriminatorio e misogino deve essere tollerato nei nostri atenei”, conclude l’ex presidente della Camera.