Molise Tour Bike, Caroselli in grande forma alla XCO di Prezza

Continua a brillare la stella della Molise Tour Bike che si fa onore in ambito nazionale portando in alto i colori del Molise. A Prezza in provincia de L’Aquila, la società del presidente Gennarelli fa ottime cose in una XCO dura e molto selettiva. A far grande il gruppo nero giallo fluo è un monumentale Davide Caroselli che si piazza quarto assoluto e secondo nella categoria M1. Applausi a scena aperta anche per Emilio Bontempo che chiude ai piedi del podio tra gli M2. Pensato e Bettini ci hanno messo come sempre cuore e grinta sfiorando il podio tra gli M3 chiudendo rispettivamente al quinto e al sesto posto. Soddisfatto il presidente atleta Giuseppe Gennarelli. “Stiamo raccogliendo le nostre soddisfazioni, frutto di lavoro e sacrificio – argomenta – è chiaro che bisogna tenere in considerazione il fatto che c’è stato un lunghissimo stop che in un modo o nell’altro ha influito. Oggi si parla finalmente di gare e di sport e ci auguriamo di poter raccogliere ancora tante soddisfazioni. Domenica si torna in sella in una race con la speranza di portare sempre in alto i colori del Molise e della nostra società”.