Isernia. Ufficiale: gli alunni di 12 classi della don Bosco trasferiti all’ex Ragioneria dello Stato

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva l’ufficialità: lo stabile dell’ex Ragioneria provinciale dello Stato di Isernia ospiterà gli alunni di 12 classi dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. Questa è stata l’unica manifestazione d’interesse, ricevuta da palazzo san Francesco, in seguito alla pubblicazione di un avviso per risolvere la mancanza di aule. Saranno necessari dei lavori per adattare gli spazi distribuiti su più piani. Il contratto di fitto è per un anno al costo di 54mila euro.