Fondi non autosufficienza, Facciolla: la Regione utilizzi gli 800 mila euro stanziati dal Governo

Il consigliere regionale del Partito democratico, Vittorino Facciolla, intervenendo sulla questione dei fondi per la non autosufficienza, ha ricordato come il Governo centrale abbia stanziato 140 milioni di euro, di cui 800 mila destinati al Molise. ”Con questi ulteriori fondi – ha dichiarato – la Regione può far arrivare gli aiuti alle tante persone inserite nella graduatoria riservata a chi ha disabilità gravissima, anche a chi fino ad oggi non aveva il punteggio sufficiente per raggiungere la soglia minima necessaria ad accedere ai servizi. Inoltre – ha aggiunto – una parte degli 800mila euro potrebbero servire a dare continuità anche ai servizi offerti dall’Afasev, che sono a rischio, affinché nessuno resti solo”, ha concluso Facciolla.