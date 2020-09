Covid, altri tre positivi su 458 tamponi processati

Altri tre positivi in Molise registrati nelle ultime ore su 458 tamponi processati. Record dunque di tamponi processati nell’arco di un giorno dalla comunicazione dell’ultimo bollettino. Un numero mai così alto dall’inizio della pandemia.

Come fa sapere l’Asrem, i contagiati sono due persone di Campobasso, cluster noto e una persona a Colle D’Anchise rientrata dalla Svizzera. Sono annoverati tra gli asintomatici a domicilio. Salgono dunque a 95 gli attualmente positivi. Restano 4 le persone ricoverate in Malattie infettive al Cardarelli. Tra i tamponi processati nelle ultime ore anche quelli al Gemelli, dopo i tre contagi dei giorni scossi. “L’indagine epidemiologica non è ancora conclusa” fa sapere il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano.